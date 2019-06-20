أسهم أوروبا تبلغ أعلى مستوى في 6 أسابيع

المواطن - واس

ارتفعت أسهم أوروبا لأعلى مستوى في ستة أسابيع بالمعاملات المبكرة الخميس، في الوقت الذي أُضيفت فيه مؤشرات على أن بروكسل ستعلق اتخاذ إجراء عقابي بشأن ميزانية إيطاليا إلى أحدث دلائل على اتجاه بنوك مركزية كبرى لاتخاذ إجراءات تحفيز نقدي.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في يوليو أمس، بعد تحذير قوي مفاجئ صادر عن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، في وقت سابق من الأسبوع الحالي بشأن احتمال اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو ونظيرتها الألمانية، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، مع تسجيل قطاع البنوك الشديد التأثر بأسعار الفائدة لأداء دون السوق. وتعزز الضغط على قطاع البنوك، إذ انخفضت أسهم دويتشه بنك 0.6 % بعد تقرير ذكر أن السلطات الاتحادية الأمريكية تحقق فيما إذا كان البنك الألماني امتثل لقوانين تهدف إلى منع غسل الأموال وجرائم أخرى.

وزاد المؤشر الإيطالي 0.72 %. وارتفع مؤشر قطاع البنوك بإيطاليا 0.43 % بعدما قال مسؤولون إن من المستبعد أن توصي المفوضية الأوروبية باتخاذ خطوات أخرى الأسبوع القادم في إجراءات عقابية بشأن ارتفاع ديون البلاد. وبلغ المؤشر داكس الألماني أعلى مستوياته منذ الثالث من مايو بدعم من شركة البرمجيات ساب، التي ارتفع سهمها 1.5 % بعد أن توقعت منافستها أوراكل أرباحا للربع الحالي تفوق التوقعات.