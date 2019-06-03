أسواق الذهب بجازان تسجل حركة شرائية مُرتفعة عشية عيد الفطر

المواطن - واس

سجلت أسواق الذهب والمجوهرات بمنطقة جازان انتعاشاً وحركة شرائية مُرتفعة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بشراء الهدايا الذهبية لتقديمها للأقارب والأبناء والمعارف إلى جانب بدء موسم الأعراس .

وفي جولة لمراسل وكالة الأنباء السعودية على محلات الذهب بمدينة جيزان أكد عدد من العاملين في أسواق الذهب زيادة الإقبال على شراء الذهب خلال شهر رمضان المبارك وخاصة في مثل هذه الأيام التي تسبق عيد الفطر المبارك ، لافتا النظر إلى أن هذا الشهر يعد من أفضل المواسم التي تكثر فيها حركة البيع والشراء حيث تستعد الأسر قبل العيد لشراء الذهب للاحتفال بالعيد وبالأعراس التي تزداد في شهر شوال حتى عودة المدارس من الإجازة الرسمية .

وأشاروا إلى أن أسواق الذهب في مدينة جيزان ومحافظات المنطقة كافة سجلت إقبالاً كبيراً من النساء .

وأوضح باعة وأصحاب الذهب أن الأسعار تحكمها الأسوق العالمية ، إذ يعتبر سعر ” غرام الذهب ” غير مستقر ، حيث يزداد وينخفض بحسب السوق العالمية للذهب.