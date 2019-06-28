أسود الأطلس يُسقطون الأفيال في مباراة المغرب ضد ساحل العاج

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة المغرب ضد ساحل العاج- منذ قليل- بفوز المنتخب المغربي بهدف دون رد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمُقامة في مصر.

ملخص الشوط الأول:

بدأ الشوط الأول من مباراة المغرب ضد ساحل العاج، بضغط هجومي قوي من قبل المنتخب المغربي، والذي سعى لإحراز الهدف الأول في أول 15 دقيقة من عمر المباراة.

وواصل منتخب أسود الأطلس خلال مباراة المغرب ضد ساحل العاج هجماته؛ حيث صنع النجم نور الدين أمرابط لاعب النصر هدف المباراة الوحيد لزميله يوسف النصيري في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول ليتقدم المنتخب المغربي بهدف دون رد على منتخب الأفيال الإيفوارية.

وحاول منتخب الأفيال بعد تقدم أسود الأطلس في مباراة المغرب ضد ساحل العاج، تسجيل هدف التعادل، لكن الحارس المغربي ياسين بونو تعامل مع الهجمات بشكل جيد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المغرب ضد ساحل العاج بتقدم المنتخب المغربي بهدف دون رد.

ملخص الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة المغرب ضد ساحل العاج، استمر ضغط المنتخب المغربي؛ وذلك أملًا في إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت مباراة المغرب ضد ساحل العاج بفوز المنتخب المغربي وحصوله على ست نقاط ليضمن تأهله لدور الستة عشر رفقة منتخبات مصر والجزائر ونيجيريا.

وكانت مباراة المغرب ضد ساحل العاج، أُقيمت على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية، حيث انطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

ونجح المدرب الفرنسي هيرفي رينار في قيادة أسود الأطلس للفوز في مباراة المغرب ضد ساحل العاج ضد منتخبه السابق، حيث سبق لـ رينار تدريب ساحل العاج وحصد لقب كأس أمم إفريقيا عام 2015 مع الأفيال.