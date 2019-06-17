أسود التيرانجا تضرب بقوة في مباراة السنغال ضد نيجيريا

المواطن - محمد سمعه

تمكّن المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم من تحقيق فوز مهم ودياً في مباراة السنغال ضد نيجيريا بهدف دون رد في المباراة والتي أُقيمت في مدينة الإسماعيلية المصرية.

وجاءت مباراة السنغال ضد نيجيريا في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تنطلق بداية من يوم الجمعة المقبل بمباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وسجّل اللاعب إدريسا جايي الهدف الوحيد لأسود التيرانجا في مباراة السنغال ضد نيجيريا بالدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

ولم يتمكّن المنتخب النيجيري من إحراز هدف التعادل في مباراة السنغال ضد نيجيريا، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب السنغالي.

طاقم تحكيم مصري للمباراة

ويُذكر أن الحكم المصري محمود عاشور كان أدار مباراة السنغال ضد نيجيريا والتي أُقيمت على ملعب الإسماعيلية بمصر.

ووجّه منتخب أسود التيرانجا وهو لقب منتخب السنغال رسالة قوية لجميع المنافسين بقدومه إلى مصر من أجل الفوز باللقب الأول له في بطولة كأس أمم إفريقيا، خاصة أن الفوز في مباراة السنغال ضد نيجيريا بهدف شيء جيد من الناحية المعنوية للمنتخب السنغالي بعد تفوقه على منتخب نيجيريا والذي يُعد واحداً من ضمن المرشحين لنيل لقب كأس أمم إفريقيا.

وقبل إقامة مباراة السنغال ضد نيجيريا، حرص اللاعب ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي على التقاط الصور التذكارية مع بعض من المواطنين المصريين في مدينة الإسماعيلية نظرًا لشعبيته الكبيرة في مصر بسبب مزاملته للمصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول.

وبعد الفوز في مباراة السنغال ضد نيجيريا، سيخوض المنتخب السنغالي مباراته الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل ضد منتخب تنزانيا، حيث ستُقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة.

وشارك اللاعب كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي والمنتخب السنغالي في مباراة السنغال ضد نيجيريا الودية.