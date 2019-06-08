أسياد الجو والبر والبحر.. الأرقام تكشف صدارة المملكة ضمن أقوى جيوش العالم

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

استطاعت المملكة أن تحظى بمرتبة رفيعة المستوى خلال تصنيف مؤسسة “جلوبال فاير باور” العالمية للتقييم العسكري، خاصة بعد أن تم تدعيم القوات المسلحة بالعديد من الإمكانيات الأكثر تطورًا على مستوى العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجاء تصنيف المملكة في المرتبة 25 ضمن أقوى جيوش العالم، وذلك في الترتيب الذي أقامته المؤسسة استنادًا إلى القدرات العسكرية التي تمتلكها 137 دولة في العالم.

11100 وحدة قتالية مُجهزة

وحلَت السعودية في المركز الرابع على مستوى العالم من حيث القوة المدرعة، وذلك بعد أن امتلكت 11100 وحدة قتالية مُجهزة للعمليات القتالية، الأمر الذي وضعها ضمن مجموعة الدول الخمس الأكثر تفوقًا في هذا الشق العسكري الهام على حساب ما يزيد عن 130 دولة في العالم، بما في ذلك تركيا وإيران وعدد غير قليل من الدول الأوروبية.

القوة المدفعية

وتمتلك أيضًا المملكة رقمًا مميزًا على مستوى القوة المدفعية الذاتية، والتي جعلتها من بين الأفضل على مستوى العالم، حيث جاء في المركز التاسع في ترتيب الدول الأقوى في هذا الشق العسكري الحيوي، متفوقة أيضًا على عدد كبير من البلدان في العالم.

ولم تكن القوة المدرعة وحدها هي ما تميز الجيش السعودي، حيث جاء المملكة في المركز العاشر على مستوى العالم في التصنيف الذي ضم 137 دولة، بامتلاكها 1818 وحدة مدفعية متطورة، لتتفوق بهذا الرقم على العشرات من البلدان الأوروبية.

المقاتلات الحربية

وعلى مستوى الجو، تمتلك المملكة رقمًا عامًا جيدًا على مستوى العالم، برصيد 848 طائرة في التصنيف الدولي، لتأتي بذلك في المركز الـ12 عالميًا، غير أنها احتلت المركز التاسع في قائمة العشرة الكبار في امتلاك الطائرات الهجومية، حيث تمتلك الرياض 325 وحدة.