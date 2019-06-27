أشرف بن شرقي ينتظر قرار إدارة الهلال

المواطن - مروة نبيل

اقترب المغربي أشرف بن شرقي من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتظر مجلس إدارة نادي الهلال الجديد برئاسة فهد بن نافل، حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، للانتهاء من ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين بشكل نهائي، وفي مقدمتهم أشرف بن شرقي.

ومن المتوقع أن يكون المغربي أشرف بن شرقي أول اللاعبين الراحلين عن صفوف نادي الهلال، حيث قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف لانس الفرنسي، ورفض تجديد إعارته مرة أخرى.

وأكدت تقارير صحافية، أن نادي الوداد المغربي والزمالك المصري يرغبان في الحصول على خدمات أشرف بن شرقي بشكل نهائي، وينتظر اللاعب تحديد مصيره بشكل رسمي مع الهلال، لكي يعلن عن وجهته المقبلة.

يُذكر أن نادي الهلال تعاقد مع أشرف بن شرقي عام 2018، قادمًا من صفوف الوداد المغربي، حيث تألق بشكل لافت بين صفوفه ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2017، ولكنه لم يظهر بالشكل المتوقع مع الزعيم.