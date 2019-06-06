أضواء العريفي تُشارك في مؤتمر فيفا لكرة القدم النسائية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مشاركة عضو مجلس الإدارة، أضواء العريفي، اليوم الخميس، في مؤتمر الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” الخاص بمنافسات كرة القدم النسائية.

ويأتي مؤتمر الفيفا لكرة القدم النسائية على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم المُقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، والتي شهدت إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسًا لـ”فيفا”، حتى عام 2023.

وتواجدت بعض الاتحادات الخليجية في مؤتمر الفيفا الأول لكرة القدم النسائية، بجانب أضواء العريفي، ومنها؛ فاطمة حيات، رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي للعبة، والتي كانت الشخصية الخليجية الوحيدة المتحدثة في حلقة النقاش، بجانب عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، أمل بوشلاخ.