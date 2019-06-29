أضواء العريفي .. رائدة الرياضة النسائية تقتحم اتحاد الكرة

المواطن - مروة نبيل

فازت أضواء العريفي بعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة أربعة أعوام مقبلة، بعد تزكية قائمة ياسر المسحل من الجمعية العمومية.

وجاءت قائمة المسحل كالتالي؛ خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد مقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النزيه ونعيم البكر.

أضواء العريفي

وتواجدت أضواء العريفي في عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن قائمة رئيس مجلس الإدارة السابق، قصي الفواز، لتكون أول امرأة في تاريخ الاتحاد، بصحبة رهام العنيزان.

وانتخبت الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، ياسر المسحل رئيسًا لمجلس الإدارة حتى عام 2023، والذي تتواجد في قائمته أضواء العريفي، فيما سيكون خالد الثبيتي نائبًا للرئيس.

وتُعد أضواء العريفي ليست غريبة على المجال الرياضي، حيث إنها أسست أول نادٍ سعودي نسائي عام 2007، أطلقت عليه اسم نادي اليمامة النسائي، ثم أسست فريق كرة قدم نسائياً، وحمل اسم فريق اليمامة.

وتشغل أضواء العريفي منصب مدير الاستثمارات في الهيئة العامة للرياضة منذ مارس 2019، ومستشار في الهيئة وشركة بورتاس في الشرق الأوسط منذ عام 2016، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي منذ 2018.

وحصلت أضواء العريفي على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 2011، تخصص إدارة مالية من جامعة اليمامة في العاصمة الرياض، وكانت تشغل منصب مدير صندوق الأسهم في شركة السعودي الفرنسي كابيتال.