أعلى سرعة إنترنت في العالم .. تحميل 50 فيلمًا طويلًا بجودة عالية دفعة واحدة خلال ثانية

المواطن - متابعة

تختلف سرعة الإنترنت بين دول العالم، وتختلف داخل الدولة الواحدة؛ بناء على عدد من المعايير والعوامل المختلفة.

وتبلغ سرعة الإنترنت في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا 91 جيجا بايت في الثانية، وهي تعتبر أكبر سرعة يمكن التعامل بها بشكل علني على مستوى العالم.

ويستطيع مستخدم هذه السرعة القياسية تحميل 50 فيلمًا طويلًا بجودة عالية دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز ثانية فقط.

وقد يتخيل البعض أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى معدل سرعة الإنترنت في العالم، لكن الحقيقة أنها من بين الدول ذات السرعات المتوسطة أو المنخفضة.

وبحسب المؤشرات الدولية تصدرت سنغافورة مؤشر سرعة الإنترنت في العالم العام الماضي، بمتوسط سرعة تحميل بلغت 154.38 ميجا بايت في الثانية، فيما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني، بمتوسط سرعة تحميل بلغت 125.69 ميجا بايت في الثانية، وجاءت هونج كونج في المركز الثالث بمتوسطة بلغت 117.21 في الثانية.