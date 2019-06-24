أكثر من 10 إدانات دولية وعربية للهجوم الإرهابي على مطار أبها

المواطن - الرياض

أدانت العديد من الدول العربية والأجنبية الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها، أمس الأحد، والذي استهدف المدنيين في مطار يمر خلاله آلاف المواطنين والمقيمين يوميًّا.

وضمن أبرز الإدانات الدولية والعربية للهجوم الحوثي على مطار أبها كما يلي:

الإمارات: نقف مع السعودية ضد كل ما يهدد أمنها.

الكويت: استقرار المنطقة مهدد بسبب الميليشيا الحوثية.

البحرين: نقف في صف واحد من السعودية.

الأردن: أي استهداف للسعودية هو استهداف للمنطقة.

مصر: استهداف مطار أبها محاولات حوثية يائسة.

أفغانستان: نطالب المجتمع الدولي بردع الميليشيا الحوثية.

جيبوتي: الإرهاب الحوثي يتطلب من المجتمع الدولي موقفًا حازمًا.

السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد: استهداف مطار أبها هجوم حوثي جبان.

المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (أركو): استهداف مطار أبها انتهاك حوثي للقانون الدولي وتهديد للسلم الدولي.

مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو): انتهاك صارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 21:10 من مساء أمس الأحد وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية وإصابة 7 مدنيين.