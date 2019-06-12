أكثر من 116 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية بالمدينة المنورة

أكثر من 116 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية بالمدينة المنورة

2019/06/12
الساعة 11:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

مواصلةً لجهود الصحة التي تقدمها على مدار الساعة لخدمة المعتمرين والزوار فقد رصدت أحدث الإحصائيات الصادرة من صحة المدينة المنورة إجمالي (258071) مستفيدًا من عقار شلل الأطفال الفموي، في حين بلغ إجمالي المستفيدين من العقار الوقائي (228476) مستفيدًا خلال شهر رمضان المبارك.
وفي نفس السياق بلغ إجمالي الزيارات لمراكز الرعاية الصحية خلال شهر رمضان المبارك (116524) زيارة، وفي المقابل بلغ إجمالي زيارات المستشفيات (8555) زيارة. وبلغ إجمالي حالات التنويم (412) حالة.
وأجريت (45) عملية جراحية لزائري المسجد النبوي الشريف وقاصدي مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة، كما أجريت (320) جلسة غسيل كلوي لخلال نفس الفترة.



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