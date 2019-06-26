أكثر من 70 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة بشركة دار الرياض عبر طاقات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة دار الرياض (مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية)، بالتعاون مع صندوق (هدف)، ومن خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر أكثر من 70 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة، من خلال برنامج (تمهير)، وبرنامج (دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس ميكانيكي (العدد 17 وظيفة).

2- مهندس الصحة والسلامة والبيئة (العدد 5 وظائف).

3- مهندس تخطيط وجدولة (العدد 5 وظائف).

4- مهندس ضبط وتحكم في الجودة (العدد 5 وظائف).

5- مهندس كهربائي (العدد 15 وظيفة).

6- مهندس معماري (العدد 15 وظيفة).

7- محاسب (العدد 3 وظائف).

8- مفتش إنشاءات (العدد 5 وظائف).

9- مدخل بيانات.

طريقة التقديم:

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