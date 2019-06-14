ألغام الحوثيين في المستشفيات والكلب يانكي يكشفها

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

رأت صحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية، أن استخدام الحوثيين المُبالغ فيه للألغام الأرضية بشكل مبالغ فيه تُعدّ جريمة حرب واضحة المعالم، لاسيما وأنها تمثل عمليات قتل عشوائية دون التوجيه الكافي، بما يمثل تهديدًا لحياة المدنيين في المناطق التي يتخذونها أوكارًا لتحركاتهم.

كلب يشهد على جرائم الحوثيين

الصحيفة الأمريكية أبرزت حضور الكلب يانكي إلى مقر الكابيتول هيل، كشاهد على الألغام الأرضية المميتة، والتي تسببت في قتل أكثر من 7 آلاف شخص حول العالم خلال عام 2017.

الكلب الذي قدّمه معهد مارشال ليجاسي، وهي منظمة غير ربحية مكرسة للمساعدة في إنعاش ضحايا البلدان التي مزّقتها الحرب، يتمتع بقدرات كبيرة على معرفة الألغام الأرضية، حيث قام بالعمل فيما يُقدر بنحو مليون متر مربع من الألغام الأرضية المزروعة في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم.

ألغام الحوثيين في المستشفيات

ومن جانبه، قال أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن لدى الولايات المتحدة وأحد الأشخاص الذين تحدّثوا في المؤتمر الصحفي نيابة عن أزمة الألغام الأرضية العالمية: “استخدام الألغام في أي صراع بأي بلد من قِبل أي طرف أمر خاطئ.. فهي أسباب لاستهداف غير دقيق للأشخاص”.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قامت عناصر الحوثيين بزرع ألغام أرضية في ست محافظات يمنية، بما في ذلك المناطق السكنية مثل المدارس والمنازل والطرق والمستشفيات والأراضي الزراعية والآبار.

وقال مبارك إن غالبية المُستهدَفين كانوا من المدنيين الأبرياء الشباب الذين يموتون أو يفقدون أطرافهم نتيجة لذلك.

وفي سياق متصل أكّد رئيس معهد مارشال، بيري بالتيمور، أن علينا منع استهداف الأطفال والمدنيين بالألغام الأرضية للحوثيين، والذين وضعوها في مناطق مدنية مختلفة.