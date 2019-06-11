أمانة الرياض تطلق خدمة فوري بلس لإصدار الرخص الإنشائية

المواطن - الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة “فوري بلس” والتي تتيح للمكاتب الهندسية المؤهلة إصدار رخصة بناء فورية عن طريق بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية، حيث يقوم المكتب الهندسي بتنفيذ إجراءات إصدار الرخصة مباشرة وفق آلية نظامية ملزمة وتحت مسؤوليته.

وتشمل خدمة “فوري بلس” في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية، وسيكون بإمكان المكاتب الهندسية المؤهلة إصدار وطباعة رخصة إنشائية لتلك النشاطات، ليتم بعدها استكمال موافقة الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودعم المشاريع الاستثمارية وتقليل الوقت اللازمة لإصدار التراخيص الإنشائية، وسرعة إنجاز المشاريع التنموية، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار.