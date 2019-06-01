أمانة الشرقية تستبدل إضاءة أنفاق الدمام بتقنية الـ LED

المواطن - الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خطة استبدال المصابيح التقليدية بالأنفاق بحاضرة الدمام إلى LED ، حيث شمل العمل في مرحلته الأولى نفقي تقاطع الملك فهد مع تقاطع الخليفة أبوبكر الصديق وطريق الملك فهد مع طريق الخليفة عمر بن الخطاب، كما تم استبدال باقي المصابيح في بقية أنفاق حاضرة الدمام.

ومن جهته، أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أن العمل يجري من خلال الإدارة العامة للكهرباء والإنارة في استكمال الخطة من أجل استبدال المصابيح في أنفاق تقاطع الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن فهد وكذلك نفق تقاطع الملك فهد مع شارع الأمير نايف بجانب نفق تقاطع الملك فهد مع شارع الخليفة عثمان بن عفان.

وأضاف أنه تم استبدال عدد 1000 فانوس من إجمالي عدد 3 آلاف فانوس سيتم استبدالها، من أجل ترشيد الاستهلاك الكهربائي وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في عملية الترشيد.

وما تزال أمانة المنطقة الشرقية ماضية في تفعيل مبادرة ترشيد الاستهلاك الكهربائي من خلال استبدال الفوانيس التقليدية إلى تقنية الـ LED في شوارع وأحياء الحاضرة وفي نفس الوقت يتم العمل على استبدال الفوانيس التقليدية إلى تقنية الـ LED في الأنفاق.