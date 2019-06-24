أمانة جدة تعلن بدء تنفيذ مشروع تطوير طريق النزهة

أمانة جدة تعلن بدء تنفيذ مشروع تطوير طريق النزهة

2019/06/24
الساعة 11:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء التأهيل لتنفيذ مشروع تطوير وتحسين طريق النزهة، وذلك ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي وفي إطار المنافسة المحدودة.

ودعت الأمانة المقاولين الراغبين في التأهيل للمشروع الذي سيطرح لاحقاً, إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النموذج وتقديمه للأمانة خلال الفترة المعلنة على الموقع الإلكتروني.

يذكر أن تنفيذ المشروع يأتي كمحول اتجاهي لربط طريق الحرمين بطريق النزهة القديم ويتضمن ثلاث حارات، كما يهدف إلى خدمة منطقة جنوب مطار الملك عبدالعزيز وتحقيق الاتصال من طريق الحرمين إلى محور النزهة في اتجاه الغرب، فضلاً عن تطوير النواحي الجمالية ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق.



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