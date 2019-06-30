أمرابط: جاهزون لمباراة جنوب إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

أكّد نجم نادي النصر ومنتخب المغرب الأول لكرة القدم، نور الدين أمرابط على جاهزية أسود الأطلس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال أمرابط خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا: “نحن على أتم الجاهزية لمواجهة جنوب إفريقيا. هدفنا تحقيق الانتصار الثالث لنا بدور المجموعات، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”.

وتابع: “قدمنا مباراتين جيدتين من حيث الأداء والنتيجة أمام ناميبيا وكوت ديفوار، لكن علينا تحقيق الفوز أمام جنوب إفريقيا كي نحصل على دفعة قوية في المراحل المقبلة من البطولة، بجانب التأهل في الصدارة”.

وأضاف: “تعرّضت للإصابة في الكاحل في الدقائق الأخيرة بمواجهة كوت ديفوار لكنني تحاملت على نفسي واستكملت اللقاء، حالتي الآن في تحسّن وأمامي 24 ساعة من أجل التعافي”.

وتألق أمرابط بشكل لافت خلال مواجهة المغرب وكوت ديفوار، وصنع هدف المباراة الوحيد، وحصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

يُذكر أن منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضمن التأهل إلى منافسات الدور التالي من كأس الأمم الإفريقية، حيث يتصدر المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن كوت ديفوار، بالتساوي مع جنوب إفريقيا، وتتذيل ناميبيا الترتيب بدون نقاط.