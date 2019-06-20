أمر وحيد يُقلق رئيس النصر القادم

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق عن فتح فترة ثالثة للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.

وكان سعود آل سويلم رئيس النصر اعتذر لجماهير العالمي عن ترشحه لانتخابات رئاسة النادي خلال الفترة الحالية.

ووجّه الناقد الرياضي محمد الغامدي نصيحة إلى رئيس النصر القادم قائلًا عبر حسابه في تويتر: إلى رئيس النصر المنتظر احذر إن لم تجد دعمًا مساويًا يكفل لك السير بالنادي على مستوى العمل الذي قامت له إدارة سعود آل سويلم فلا تورط نفسك بالوعود.

إطلاق الوعود يضر

وأشار محمد الغامدي أن إطلاق رئيس النصر القادم لـ وعود دون تنفيذها سيضعه في موقف محرج للغاية مع جماهير العالمي.

لا تزال فئات عريضة من جماهير نادي النصر تُطالب سعود آل سويلم بالتراجع عن قراره بعدم الترشح لانتخابات رئاسة نادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكان رجاء الله السُّلمي وكيل هيئة الرياضة للعلاقات العامة والإعلام أعلن عن أنه سيتم فتح فترة ترشح ثالثة لنادي النصر، بعدما انتهت الفترتان السابقتان بعدم وجود أي مرشح لرئاسة النادي أو وجود مرشح للدخول في عضوية مجلس الإدارة الجديد.

النصراويون يريدون آل سويلم

وانتشر وسم ” #النصر_مايبي_غير_السويلم_رييس2 ” من قبل الجمهور النصراوي عبر تويتر وذلك في محاولة منهم لإقناع سعود آل سويلم بالتراجع عن قراره والعودة مجددًا للترشح لرئاسة العالمي خلال الأربع سنوات المقبلة.

وقال متعب أبو ظهر أحد مشجعي نادي النصر عبر تويتر: جماهير النصر مع الشامخ تطالب بالعدل والمساواة بين جميع الأندية لماذا العبث، سعود آل سويلم ما عنده ظروف، عنده عراقيل مثل الجبال.

وتحدث المشجع النصراوي علي الخالدي عبر حسابه في تويتر: السويلم وبس.