أمسية شعرية ضمن فعاليات صيف أحد رفيدة بمركز الواديين

المواطن - فهد القحطاني - الواديين

أقيمت- مساء البارحة- الأمسية الشعرية الأولى لفعاليات صيف أحد رفيدة بمركز الواديين بالقرية التراثية بالحبلة.

وشارك في الأمسية كل من الشاعر ذيب محمد الشواطي والشاعر فارس بن عردان والشاعر موسى المليكي، وكذالك المنشد سعيد بن صوفان، والفرق الشعبية الذين أحيوا القرية التراثية بعددٍ من القصائد المميزة، تحت حضور جماهيري من الجنسين استمتعوا كثيرًا بهذه الأمسية الشعرية المميزة على مستوى المنطقة.

جاء ذلك برعاية محافظ أحد رفيدة متعب ناصر المتعب، وبحضور أمين أمانة منطقة عسير وليد الحميدي ورئيس بلدية أحد رفيدة محمد سالم الوادعي ومدراء الدوائر الحكومية، وبتنظيم من بلدية مركز الواديين ولجنة الثقافة والإعلام بالمحافظة.