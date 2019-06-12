أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على جازان

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة، وتحد من مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والدرب، وبيش، وصبيا، تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

كما شمل التنبيه هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات أحد المسارحة، والداير، وبني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.