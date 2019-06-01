أمطار غزيرة وبرد على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، أن تفتح السماء أبوابها بأمطار غزيرة على جازان، ونجران، وبيشة، والباحة، وخميس مشيط، وأبها، والنماص، والمخواة، والليث، والقنفذة.

وأوضح كراني أن الأمطار يصحبها زخات من البرد مع رياح هابطة سرعتها السطحية ما بين 60- 90كم/ ساعة، مع أمطار تميل للغزارة على منطقة مكة المكرمة وشمالًا حتى تبوك وشرقها مرورًا بالمدينة المنورة.

في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.