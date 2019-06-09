أمير الشمالية يوجه منسوبي حرس الحدود للعمل بكل تفانٍ وإخلاص
نقل لهم تحيات القيادة وهنأهم بالعيد

أمير الشمالية يوجه منسوبي حرس الحدود للعمل بكل تفانٍ وإخلاص

2019/06/09
الساعة 4:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بزيارة لمقر قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل سموه مع ضباط ومنسوبي وزارة الداخلية بالمنطقة التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
وأكد سموه أهمية العمل بكل تفان وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما فيه متابعة العمل الأمني خدمة للوطن والمواطن، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة, في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.



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