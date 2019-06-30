أمير القصيم يشيد بمحتويات معرض مهرجان البصر

المواطن - القصيم

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المعرض الوطني المقام في مهرجان البصر.

وكان في استقباله فور وصوله المشرف على المعرض الإعلامي فهد بن سعود العنزي الذي رحب بسموه، ورافقه في جولة تعريفية على أرجاء المعرض الذي يحتوي على صور لمسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، في خدمة الوطن، وإنجازاتهم التي شملت المجالات التنموية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والدينية.

وأكّد المشرف على المعرض الإعلامي أن المعرض يستعرض جملة من الصور لرجالات وطننا الغالي الذي يبذلون الغالي والنفيس لازدهار هذه البلاد في شتى المجالات، لافتاً أن المعرض يسعى لتوثيق مسيرة التطور والنهضة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

كما يُكرس المعرض حركة النهضة والتنمية في منطقة القصيم، ويستعرض صوراً لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه، وأخرى عن جهود رجال الأمن، وشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن.

يُذكر أن المعرض يجد إقبالاً ملموساً من قِبل الزوار، كما يحظى بإشادات كافة الزوار والذين يعبرون عن حبهم للوطن ورجالاته من خلال لوحة في أحد زوايا المعرض.