أمير تبوك يستعرض سير العمل في مشروعات النقل بالمنطقة

المواطن - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ظهر اليوم في مكتب سموه بالإمارة المسؤولين في الشركات والمؤسسات والمقاولين المُنفّذين لمشروعات النقل في منطقة تبوك بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان سعيد الحويطي.

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، وقال: أنا سعيد بلقائكم اليوم، وأبلغكم عن اعتزازي شخصياً بكم كمقاولين سعوديين يقومون بأعمال لبلادهم ووطنهم في مجال الطرق والدولة، رعاها الله حريصة على كل ما يهمّ المواطن وتنميته.

واطلع أمير تبوك على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بالمنطقة.

ونوّه سمو أمير منطقة تبوك بالدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، حفظهم الله، لقطاع النقل بالمملكة.

وقدّم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حرصه ومتابعته للمشروعات التي تنفذ بالمنطقة.