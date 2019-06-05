أندرتيكر وجولدبيرغ .. نزال استثنائي على ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مواجهة الأسطورة أندرتيكر ونجم WWE جولدبيرغ، ضمن منافسات عرض WWE Super ShowDown المُقرر إقامته في جدة، يوم الجمعة المقبل.

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، العرض المرتقب WWE Super ShowDown الذي سيشهد مشاركة العديد من الأسماء البارزة في عالم المصارعة الحرة.

ويُعد نزال أندرتيكر وجولدبيرغ استثنائيًّا، حيث إنه الأول بينهما في تاريخ منافسات WWE، ويرغب كل منهما في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في جدة، خاصة أن هذه المواجهة ستشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

وظهر جولدبيرغ في عرض SmackDown الأخير، ووجه رسالة إلى أندرتيكر قبل مواجهتهما المرتقبة في جدة، مؤكدًا قدرته على حسم نزالهما في عرض WWE Super ShowDown، الأمر الذي أثار حماس الجماهير.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد طرحت تذاكر عرض WWE Super ShowDown المرتقب عبر منصة شارك، ولا زالت عملية البيع مستمرة حتى الآن.