أندر تايكر يُسقط جولد بيرج في نزال تاريخي لأول مرة

المواطن - محمد سمعه

أسقط المصارع الأسطوري أندر تايكر، منافسه جولد بيرج في النزال التاريخي والذي جمع بينهما لأول مرة في تاريخ الـWWE في السعودية أمس الجمعة.

ويذكر أن النزال أُقيم بين جولد بيرج وأندر تايكر على حلبة ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وهزم المصارع العملاق راندي أورتن منافسه المخضرم تريبل إتش اليوم في أحد نزالات الحدث الكبير Super Showdown والمُقام حاليًّا في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وحافظ المصارع سيث رولينز نجم الـWWE على لقب بطولة اليونيفرسال، وذلك بعد التغلب على منافسه بارون كوربن في أولى نزالات عرض الـSUPER SHOW DOWN في جدة.

وأُقيم النزال على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري مكثف.

وفاز نجم الـWWE فين بالور بلقب إنتركونتيننتال، أمس، وذلك في ثاني نزالات عرض الـSuper Show Down.

توافدت أعداد كبيرة من الجماهير العاشقة لـ لعبة المصارعة الحرة إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ وذلك لحضور عرض Super Show Down.