أنمار الحائلي رئيسًا لنادي الاتحاد بالتزكية

المواطن - مروة نبيل

فاز أنمار الحائلي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد لمدة الأربعة أعوام المقبلة، بالتزكية، بعد إغلاق باب الترشح بتقديم قائمة واحدة فقط.

وجاءت قائمة أنمار الحائلي كالتالي؛ أحمد عصام كعكي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ فيصل صالح التركي، إبراهيم أحمد بخيت، عبدالوهاب أحمد عابد، ممدوح عائد الحربي، لؤي جهاد غلاييني، أحمد عمر القطب، وحسن عبدالله باروم.

وسبق أن تولى أنمار الحائلي رئاسة نادي الاتحاد قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه، في شهر أكتوبر عام 2017، ويأمل في أن تكون عودته مميزة هذه المرة؛ وأن يعود الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.