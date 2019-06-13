أوبك: الطلب على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يومياً

المواطن - متابعة

خفضت أوبك يوم الخميس توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بفعل تصاعد النزاعات التجارية وأشارت إلى احتمال حدوث مزيد من الخفض، مما قد يبرر تمديد القيود المروضة على الإمدادات لنهاية 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يومياً في العام الحالي، بما يقل 70 ألف برميل يومياً عن التوقع السابق.

وقالت أوبك في التقرير ”على مدى النصف الأول من العام الحالي، تصاعدت التوترات التجارية.. ما زالت هناك مخاطر تراجع واضحة من تسرب إثر النزاعات التجارية المتصاعدة إلى نمو الطلب العالمي“.