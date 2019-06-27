أوبليتاس: لو امتلكت إمكانيات كاريلو لاحترفت في الريال

المواطن - مروة نبيل

علق المدير الرياضي للاتحاد البيروفي لكرة القدم، خوان كارلوس أوبليتاس، على عدم مشاركة نجم الهلال ومنتخب بيرو، أندريه كاريلو خلال منافسات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

وشارك أندريه كاريلو لمدة 3 دقائق فقط مع منتخب بيرو الأول لكرة القدم في كوبا أمريكا 2019، وجلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بمنافسات دور المجموعات.

وأشاد أوبليتاس بإمكانيات كاريلو الفنية والبدنية، وقال “لو امتلكت إمكانيات كاريلو كنت سألعب في ريال مدريد، اعتقدنا جميعًا أنه بعد كأس العالم كان هناك أربعة أو خمسة سيحترفون في أوروبا، من بينهم أندريه لكن هذا لم يحدث”.

وتابع خلال تصريحاته لصحيفة elcomercio قائلًا: “أعتقد أن الجزء الاقتصادي جعله يتخذ قراره باللعب في الهلال، الأمر الذي أحبط المدرب ريكاردو، الذي أخبر اللاعبين بضرورة الاحتراف دائمًا بأندية أوروبية”.

وعن عدم مشاركة كاريلو مع بيرو، علق أوبليتاس قائلًا: “الوحيد الذي يستطيع الإجابة على هذا السؤال هو المدير الفني للمنتخب ريكاردو، إنها قرارات فنية وهذا يجب أن يحترم”.

وطالب المدير الرياضي للاتحاد البيروفي لكرة القدم، كاريلو بالقتال خلال التدريبات، من أجل إجبار المدرب على مشاركته في المباريات، مضيفًا: “ولكي يجعله يشك في قرار عدم الاعتماد عليه”.

ولعب أندريه كاريلو منافسات الموسم الماضي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على سبيل الإعارة قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، ويأمل الأزرق الحصول على خدماته بشكل نهائي.