أوغندا تسحب الصدارة من مصر بثنائية في الكونغو الديمقراطية

المواطن - محمد سمعه

حقق منتخب أوغندا فوزًا مهمًا على منتخب الكونغو الديمقراطية بثنائية دون رد في منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

تمكن اللاعب باتريك كادو من تسجيل الهدف الأول لـ منتخب أوغندا في الدقيقة الرابعة عشر عبر ضربة رأسية متقنة.

ولم يظهر منتخب الكونغو الديمقراطية بالقوة الكافية من أجل إحراز هدف التعادل، حيث كانت الخطورة والأفضلية لمصلحة المنتخب الأوغندي.

ملخص الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أوغندا على منتخب الكونغو بهدف دون رد.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الأوغندي من محاولاته الهجومية ونجح في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب إيمانويل أوكوي في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر المباراة بضربة رأسية جميلة.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة، حتى انتهى اللقاء بفوز منتخب أوغندا بثنائية دون رد.

وأصبح رصيد منتخب أوغندا بعد الفوز ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب مصر، بينما يتواجد منتخب الكونغو في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.

وكان ملعب القاهرة الدولي احتضن مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية وسط حضور جماهيري قليل.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري على متابعة مباراة أوغندا والكونغو لمعرفة نقاط ضعف الفريقين قبل مواجهة منتخب مصر.

ويذكر أن منتخب الكونغو سيواجه منتخب مصر يوم الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.