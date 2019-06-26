أوغندا ضد زيمبابوي .. أونيانجو يخطف الأنظار بتصدٍّ إعجازي

المواطن - مروة نبيل

خطف الحارس الأوغندي المخضرم، دينيس أونيانجو، الأنظار خلال مباراة أوغندا ضد زيمبابوي، التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 “الكان”.

أونيانجو.. وإنقاذ إعجازي:

وتألق حارس المرمى دينيس أونيانجو بشكل لافت في مباراة أوغندا ضد زيمبابوي بالبطولة الإفريقية، وأبعد كرة خطيرة من أمام خط المرمى، ليقود منتخب بلاده لتحقيق تعادل هام في مشواره بالمسابقة القارية.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تصدي أونيانجو الإعجازي في مباراة أوغندا ضد زيمبابوي بثاني جولات الكان 2019، ونشروا صورة لإنقاذه المميز، مؤكدين استحالة أن تكون هذه الفرصة لم تهز الشباك وأشادوا بالحارس المتألق.

أوغندا ضد زيمبابوي:

وانتهت مباراة أوغندا ضد زيمبابوي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، حيث تقدم المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه إيمانويل أوكوي، فيما أحرز المتألق خاما بيليات هدف التعادل في الدقيقة 40.

واستمرت محاولات المنتخبين في الشوط الثاني من مباراة أوغندا ضد زيمبابوي بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وخطف الثلاث نقاط، إلا أن محاولاتهم لم تنجح لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي ليحصد كل منهما نقطة واحدة.

وبعد مباراة أوغندا ضد زيمبابوي في ثاني جولات الكان 2019، رفع المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني خلف منتخب مصر المتصدر بـ6 نقاط، فيما وصل رصيد زيمبابوي إلى نقطة واحدة.