أوغندا ضد مصر .. 3 تغييرات متوقعة في تشكيلة الفراعنة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة أوغندا ضد مصر التي ستُقام، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

أوغندا ضد مصر

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الفراعنة تغييرات عديدة في مباراة أوغندا ضد مصر اليوم، خاصة أن أصحاب الأرض ضمنوا التأهل رسميًا إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقبل مباراة أوغندا ضد مصر اليوم، يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2019 برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم الوصافة برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل، من أجل ضمان التأهل إلى منافسات الدور التالي من الكان 2019 كمتصدر المجموعة، أما في حالة نهاية مباراة أوغندا ضد مصر بهزيمته؛ سيصعد كوصيف.

تغييرات متوقعة

وهناك عدد من التغييرات المتوقع أن يُجريها المكسيكي خافيير أجيري على تشكيلة الفراعنة في مباراة أوغندا ضد مصر اليوم، حيث وُفكر في الدفع بالمهاجم أحمد حسن كوكا بدلًا من لاعبه الأساسي مروان محسن.

ويُفضل أجيري عدم الدفع بالمدافع محمود علاء، ولاعب الوسط محمد النني، لحصولهما على بطاقة صفراء، الأمر الذي يُعرضهما للإيقاف في حالة تلقي أي منهما لإنذار آخر في مباراة أوغندا ضد مصر اليوم.

وقد تشهد مباراة أوغندا ضد مصر مشاركة وجوه جديدة لم تلعب في المواجهتين السابقتين سواء من البداية أو خلال أحداث اللقاء، لإراحة اللاعبين وتجربة البدلاء، وذلك إذا كانت النتيجة في صالح الفراعنة.

تشكيلة الفراعنة المتوقعة

ويتوقع أن يبدأ أجيري مباراة أوغندا ضد مصر بالتشكيل التالي، محمد الشناوي، أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي أيمن أشرف، طارق حامد، عماد دونجا، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح وكوكا.