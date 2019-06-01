أوقعته وجبة غذائية.. هذه عقوبة الكولومبي منتحل شخصية الأمير السعودي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

حُكم على أنطونيو جينياك، الذي انتحل شخصية أمير سعودي، بالسجن لأكثر من 18 عامًا، وذلك بعدما استغل ذلك لعقد صفقات والحصول على أموال دون وجه حق، بالإضافة إلى إبرامه صفقات تجارية مختلفة.

جينياك النصاب

وحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز، بلغت ذروة أعمال الاحتيال التي قام بها جيجناك عندما خطط للنصب على عشرات المستثمرين والحصول منهم على أكثر من 8 ملايين دولار، وهي الأموال التي قال ممثلو الادعاء إنها استخدمت “لتمويل أسلوب حياته الفخم”.

الرجل الذي أطلق على نفسه “الأمير خالد آل سعود”، كان يحب الأشياء الأكثر روعة في الحياة مثل ساعات رولكس وأساور كارتييه ومنازل فاخرة في ميامي، وذلك استغلالًا لمحاولات النصب التي يسعى بين الحين والآخر لاستخدامها من أجل خداع المستثمرين.

وقال ممثلو الادعاء إن في بعض الأحيان كان يقود سيارته فيراري بألواح ترخيص دبلوماسية مزيفة، وكان دائم التردد على المتاجر الأنيقة، حيث أنفق آلاف الدولارات.

من هو جينياك

جينياك الذي كشفت شخصيته الحقيقية وجبة غذاء تناول خلالها لحم الخنزير، سيبدأ المثول أمام المحكمة في الولايات المتحدة لمواجهة 26 قضية مختلفة ما بين نصب وسرقة، وذلك وفقًا لصحيفة نيوزيلند هيرالد.

وعلى الرغم من كون جينياك كان قد تم الإيقاع به منذ الربع الأول من العام الماضي، غير أن ذلك لم يكن كافيًا لمعرفة كافة تفاصيل حياة النصاب الأشهر في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.

وكشفت التحقيقات النهائية مع الكولومبي أنطوني جينياك، وهو الشخص الذي انتحل شخصية أمير سعودي طيلة 20 عامًا، عن الخطأ الذي أوقعه في أيدي الشرطة الأميركية بعد أن اعتاد إجراء بعض الصفقات الوهمية وعمليات النصب مع عدد من رجال الأعمال على المستوى العالمي في ولاية فلوريدا.

وقالت صحيفة ميامي هيرالد الأميركية إن آخر محاولات جينياك للنصب كانت السبب الرئيسي وراء سقوطه بشكل رئيسي في أيدي الشرطة الأميركية في فلوريدا، حيث كان يسعى لعقد صفقة مع شريك تجاري يدعى جيفري سوفير، وهو أحد المطورين العقاريين الذين لهم سمعة واسعة في هذه الأنواع من الأعمال.