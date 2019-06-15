أوكرانيا بطلة لـ كأس العالم تحت 20 عامًا

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب أوكرانيا تحت 20 عامًا من التتويج ببطولة كأس العالم للشباب في بولندا، بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدف في المباراة النهائية.

تقدم منتخب كوريا الجنوبية بالهدف الأول عبر اللاعب لي كانغ في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الأول تمكن منتخب أوكرانيا من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فلاديسلاف سوبرياها في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، كثف منتخب أوكرانيا الجنوبية من محاولاته الهجومية حتى تمكن من تسجيل هدفين عبر اللاعبين فلاديسلاف سوبرياها وهياري تزيتايشفيلي في الدقيقتين الـ53 والـ90، حيث انتهت المباراة بفوز أوكرانيا بثلاثية مقابل هدف.

وكان المنتخب الأوكراني تأهل إلى المباراة النهائية على حساب المنتخب الإيطالي بهدف دون رد، بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية بعد فوزه على منتخب الإكوادور بهدف دون رد.