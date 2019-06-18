أول تعليق من الحائلي بعد فوزه برئاسة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد، أنمار الحائلي، أنه سيحسم عدة صفقات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه سيعمل جاهدًا على إسعاد جماهير العميد.

وقال أنمار الحائلي بعد فوزه برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد: “منذ فترة طويلة متواصل مع لؤي ناظر بشأن أمور النادي والمحترفين الأجانب والمحليين.. وسنبذل الغالي والنفيس من أجل إسعاد جمهور الاتحاد”.

وتابع الحائلي خلال تصريحاته التي نقلها الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “يتم التواصل مع المدرب سييرا من أجل المحترفين الأجانب والمحليين المستمرين ومن سيأتي من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية”.

وفاز أنمار الحائلي بالتزكية وجاءت قائمته كالتالي؛ أحمد عصام كعكي نائبًا، وفي العضوية كل من؛ فيصل صالح التركي، إبراهيم أحمد بخيت، عبدالوهاب أحمد عابد، ممدوح عائد الحربي، لؤي جهاد غلاييني، أحمد عمر القطب، وحسن عبدالله باروم.

وسبق أن تولى أنمار الحائلي رئاسة نادي الاتحاد قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه، في شهر أكتوبر عام 2017، ويأمل في أن تكون عودته مميزة هذه المرة؛ وأن يعود الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.