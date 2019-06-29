أول تعليق من المسحل بعد فوزه برئاسة الاتحاد السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعرب ياسر المسحل عن سعادته بالفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مثمنًا الثقة الكبيرة من أعضاء الجمعية العمومية.

وعلق المسحل على فوزه برئاسة الاتحاد السعودي لمدة الأربعة أعوام المقبلة قائلًا: “شكرًا لكل أعضاء الجمعية العمومية الذين منحونا ثقتهم وهذه مسؤولية كبيرة علي وزملائي”.

وتابع: “أعدكم وأعضاء المجلس أن نعمل بكل قوة لنكون عند حسن ظن الجميع.. هناك دعم غير مسبوق من قيادتنا الرشيدة، آخر ذلك الدعم ما حظي به الرياضيون من استقبال خادم الحرمين الشريفين”.

وأضاف ياسر المسحل تصريحاته قائلًا: “ليس لدينا أي عذر في المستقبل، ولكن يجب أن يعلم الجميع أنه لا يوجد عمل بلا أخطاء، ونرجو من الله التوفيق والسداد”.

وجاءت قائمة المسحل كالتالي؛ خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد مقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النزيه ونعيم البكر.