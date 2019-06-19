أول تعليق من بلاتيني بعد الإفراج عنه

المواطن - مروة نبيل

أفرجت شرطة مكافحة الفساد الفرنسية، عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد استجوابه في قضايا الفساد والرشاوي المتعلقة بمنح قطر حقّ استضافة كأس العالم 2022.

ونفى رئيس يويفا السابق، بلاتيني الاتهامات التي وُجّهت إليه، وقال إنه لم يرتكب أي مخالفات، مُشيرًا إلى أن وقائع هذه القضية مجهولة بالنسبة له.

وتابع بلاتيني خلال تصريحاته لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، بعد الإفراج عنه: “ما حدث ليس أمراً ممتعاً بالتأكيد، ضوضاء كثيرة بلا داعٍ، ولا أفهم دوري في الموضوع”.

وأضاف الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “التحقيق كان طويلاً وأسئلة عديدة، سألوني عن يورو 2016، وكأس العالم في روسيا 2018 ومونديال قطر 2022، والفيفا”.

ومن جانبه، شدّد محامي بلاتيني على براءة رئيس اليويفا السابق، موضحًا أن استدعاءه من قِبل السلطات الفرنسية، والقبض عليه كان لاستجوابه بصفته شاهدًا ولأسباب فنية، ليس أكثر.