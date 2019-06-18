أول تعليق من فيصل فجر منذ أزمته مع حمد الله

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، فيصل فجر، على أن الأجواء بين لاعبي أسود الأطلس أكثر من رائعة عكس ما يُروج له خلال الفترة الماضية.

وانتشرت أنباء تُفيد بأن نجم نادي النصر عبدالرزاق حمد الله غادر معسكر المغرب غاضبًا؛ لعدم رضاه عن الجو العام، ودخوله في مشادة مع فيصل فجر بعدما منعه من تسديد ركلة جزاء خلال مباراة جامبيا الودية.

وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد فيصل فجر في مباراة زامبيا الودية، ورفعت لافتات لدعم عبدالرزاق حمد الله والمطالبة بعودته إلى منتخب المغرب الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وعلق فيصل فجر على هذه الأنباء خلال تصريحات تلفزيونية، قائلًا: “يمكنكم أن تأخذوا الكاميرا وتعاينوا حقيقة الأجواء السائدة الانسجام في قمته والتفاهم بين اللاعبين أكثر من رائع بخلاف ما يتم الترويج له”.

وأضاف: “لطالما سعينا خلف إشاعة هذا النوع من الأجواء التي تحفز دائمًا على بلوغ نتائج كبيرة ورائعة وأنا واثق من أن هذه الأوضاع ستنعكس بشكل إيجابي على الفريق في مصر، وسنوقع على مشاركة أكثر من رائعة”.