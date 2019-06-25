أول صور لملكة الجمال والسلطان المتنحي

المواطن - متابعة

نشرت ريهانا أوكسانا بترا ملكة جمال موسكو السابقة لأول مرة صورًا خاصة مع زوجها سلطان ماليزيا محمد الخامس الذي ارتبط بها قبل حوالي 6 أشهر وتنازل عن العرش في وقت لاحق.

وبهذه الصور كسرت الملكة 6 شهور من الشائعات المتعلقة بزفافهما الذي انتشر حول العالم عندما تخلّى السلطان محمد الخامس، 49 عامًا، عن العرش في يناير الماضي.

ونشرت الملكة الجميلة، 25 عامًا، على حسابها في إنستغرام صورًا للزفاف المزدوج في كُلٍّ من روسيا وماليزيا.

وكانت الشائعات انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زفافهما وأنهما انفصلا، وتفاقمت الشائعات خصوصًا بعد تنحي السلطان عن العرش في وقت سابق من هذا العام، لتشكل سابقة في تاريخ ماليزيا التي نالت استقلالها عن بريطانيا عام 1957.

وعلقت ريهانا، التي اعتنقت الإسلام في وقت سابق، على إنستغرام قائلة إنها سعيدة الآن لأن تشارك لحظات من حياتها مع معجبيها.

وتنحّى محمد الخامس في يناير 2019 عن عرش ماليزيا، مسجلًا أول تنازل في تاريخ البلاد، حيث قلص بذلك فترة ولايته ومدتها 5 سنوات.

ولم يتم إعلان أي سبب، لكن الخطوة جاءت بعد أن تزوج من ملكة الجمال الروسية سابقة في نوفمبر المضي في زيجة أثارت الجدل في البلاد وخارجها.

ووفقًا لتقارير إعلامية روسية، فإن أوكسانا فويفودينا تعرّفت على الملك البالغ من العمر 49 عامًا، خلال حفل كبير، بقاعة بارفيخا الموسيقية في موسكو.

يُذكر أن هناك تسع أُسر ملكية لماليزيا تتناوب الجلوس على العرش، واختيار السلطان يقرره تصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من جميع الأسر الملكية التسع.