أول مطعم تحت الماء في أوروبا يبهر الزبائن بتجربة خارج المألوف

المواطن - متابعة

بدأ مطعم “أندر” في أقصى جنوب النرويج الذي تم إنشاؤه منذ أسابيع قليلة في جذب الزبائن ليعيشوا تجربة خارجة عن المألوف وتناول الطعام فيه يتم تحت الماء لأول مرة في أوروبا.

ويتمتع المطعم بشكل هندسي ملفت، ويمكن للزبائن فيه تذوق مأكولات البحر والاستمتاع بمنظر فريد من نوعه على عمق خمسة أمتار. بعد عبور الزائر ممرًّا مصنوعًا من الأسمنت على شاطئ بحر الشمال يقوده سلم مصنوع من خشب السنديان نزولًا إلى قاعة مطعم يتمتع بواجهة زجاجية كبيرة.

ووراء هذه الشاشة الضخمة التي تزيد مساحتها عن 36 مترًا مربعًا يتجدد مشهد الحياة البحرية باستمرار. ويوضح ستيف أوستاد الذي يملك المطعم مع شقيقه “أندر كلمة تعني بالنرويجية تحت أي تحت الماء وتعني أيضًا أمرًا رائعًا”. ويؤكد “بلا أدنى شك هو الأكبر في العالم والوحيد في أوروبا”.

ولا تمر في المكان أسماك المهرج أو القرش كما الحال في مطاعم مماثلة في المالديف أو دبي، فأمام الزبائن تمتد غابة من الطحالب البحرية تمر بها بحسب المواسم أسماك القد واللبروسية والحيوانات القانصة لها المعتادة مثل الفقمة والعيدر الشائع.