أوميريو الأفضل في مباراة نيجيريا ضد غينيا

المواطن - مروة نبيل

تُوّج نجم النسور الخضراء، المدافع كينيث أوميريو، بجائزة أفضل لاعب في مباراة نيجيريا ضد غينيا، التي أُقيمت على إستاد الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

كينيث أوميريو يتألق:

وأعلن حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن منح مدافع نادي ليجانس الإسباني، أوميريو جائزة أفضل لاعب في مباراة نيجيريا ضد غينيا اليوم.

وظهر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليجانس الإسباني، كينيث أوميريو بشكل مميز في مباراة نيجيريا ضد غينيا اليوم، وساهم في فوز منتخب بلاده بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد، ليحصد منتخب النسور الخضراء ثلاث نقاط غالية.

نيجيريا ضد غينيا:

واتسمت مباراة نيجيريا ضد غينيا بالندية الشديدة بين المنتخبين، حيث عانى منتخب النسور الخضراء في إنهاء الهجمة، ووجد صعوبة في هز الشباك، حيث ظل التعادل السلبي مخيمًا على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وانتهت مباراة نيجيريا ضد غينيا بفوز النسور الخضراء بهدف دون رد أحرزه اللاعب كينيث أوميريو، ليقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في كأس الأمم الإفريقية 2019، ويضمن التأهل إلى الدور التالي رسميًّا.

وبعد مباراة نيجيريا ضد غينيا اليوم، يستعد منتخب النسور الخضراء لمواجهة منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.