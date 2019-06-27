إبراهيم غالب .. مبدع عطلته الإصابات والفيصلي بوابته للتألق

المواطن - مروة نبيل

ودع إبراهيم غالب نادي النصر بعد مسيرة استمرت لـ13 عامًا في صفوفه، ليبدأ مرحلة جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي.

إبراهيم غالب

وانضم إبراهيم غالب صاحب الـ28 عامًا، رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمدة موسم رياضي واحد في صفقة انتقال حر، ويطمح أن يستعيد بريقه ويكون عنابي سدير بوابته للمشاركة بشكل أساسي.

ووجه إبراهيم غالب رسالة إلى جماهير النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنه يُغادر هذا الكيان الكبير وبداخله محبة للعالمي وجماهيره لا يمحيها الفراق، وتمنى أن يكون الأصفر دائمًا على منصات التتويج.

وشدد إبراهيم غالب على أن النصر مرحلة وانتهت، ولكنها بقلبه ستظل شيئًا كبيرًا، وشكر جماهير النصر على وفائهم له شخصيًا، مؤكدًا أنه لن ينسى محبتهم ووقفاتهم معه.

كما وجه الشكر إلى زملائه اللاعبين، وللأمير فيصل بن تركي وسعود السويلم على دعمهم لنادي النصر وله بشكل شخصي، بجانب توجيه الشكر لجميع الإدارات وأعضاء الشرف والمحبين للعالمي، طالبًا من الجميع الدعاء له في مرحلته المقبلة.

دعم نصراوي لـ إبراهيم غالب

ولاقى إبراهيم غالب دعم نصراوي كبير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، و وكتب الإعلامي أحمد الجدي: ” إبراهيم غالب .. إبراهيم ساهر .. إبراهيم غالي فالأكيد أنه لاعب نجم ومن طينة الكبار حتى لو غيبته الإصابات أثق أنه سيعود مع الفيصلي بشكل أفضل وأقوى”.

ورد رئيس النصر السابق، فيصل بن تركي على تغريدته قائلًا: “كل الشكر والتقدير للنجم إبراهيم غالب على كل ما قدمه لنادي النصر طيلة السنوات الماضية من روح وإخلاص وتضحية وكان أحد أهم مصادر قوة الفريق داخل وخارج الملعب.. تمنياتي لك بمزيد من النجاحات لك في مشوارك القادم”.

وقال نجم النصر السابق، هاشم سرور: ” وداعاً للبطل ابراهيم غالب كان لك مع النصر مواسم جميلة لاتنسى وكنت القائد المتمكن في قيادته الفريق واللاعب المميز في محور الارتكاز من بين محاور كل الأندية شكراً لما قدمت والتوفيق بإذن الله حليفك مع من اخترت”.

وكتب عبدالله بن زنان: “الغالي الكابتن .. إبراهيم غالب بذلت واجتهدت وعملت ونجحت .. هذه كرة القدم وهذه الدنيا لقاء ورحيل .. ستظل في ذاكرة القلب أيها الأنيق .. محبتي وتقديري وأمنياتي لك بالتوفيق في حياتك”.

الإصابات تُعطل إبراهيم غالب

ويُعد إبراهيم غالب من أبرز لاعبي خط الوسط، كما شارك كطرف أيمن مع النصر في العديد من المناسبات، ليضع نفسه في التشكيلة الأساسية للأصفر مع جميع المدربين، ولكنه تعرض لإصابات عديدة ما أبعده عن مستواه.

وتعرض إبراهيم غالب لقطع في الرباط الصليبي عام 2015، ليظل لمدة عام تقريبًا حتى يعود إلى اللعب مجددًا، ولعب لأربعة أشهر فقط، قبل أن يتعرض للإصابة ذاتها، لينتظر حتى نهاية 2016 لكي يعود إلى تشكيلة العالمي.

وتراجع مستوى غالب بعد تعرضه للإصابة للمرة الثانية، ليفقد مكانه في التشكيلة الأساسية لنادي النصر، قبل أن يرحل بعد 13 عامًا من العطاء.