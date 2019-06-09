إحالة أكثر من 90 ضابطًا سودانيًّا بجهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد

المواطن - متابعة

أفادت مصادر، اليوم الأحد، بإحالة عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات في السودان إلى التقاعد.

كما أفادت المصادر بأن القائمة شملت أكثر من 90 ضابطًا سودانيًّا من جهاز الأمن والمخابرات، بحسب “العربية”.

في سياق آخر، انتهى اليوم الأول من العصيان المدني، بطوابير طويلة على الخبز والوقود، ومقتل 4 أشخاص في مواجهات، وسط تضارب كبير بشأن نسبة الإقبال على دعوة تجمع المهنيين السودانيين للإضراب.

وظل مطار الخرطوم الدولي مفتوحًا وواصل تقديم خدماته رغم حالة الإضراب التي أصابته جزئيا.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، نجاح العصيان بنسبة 100%، حيث نشر تجمع المهنيين على صفحته في فيسبوك صورًا تظهر الشوارع خالية والمحلات مقفلة والمرافق الحكومية معطلة.

وقالت السلطات السودانية: إن المتاريس الموضوعة في الشوارع الرئيسية والأحياء الفرعية أعاقت لوقت وصول أغلب العاملين إلى أماكن عملهم.

وأكدت فتح المؤسسات الرسمية أبوابها أمام الموظفين وتقديم الخدمات رغم دعوات العصيان.