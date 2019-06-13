إحدى السفينتين في بحر عمان كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل لسنغافورة

المواطن - الرياض

أفادت تقارير بأن إحدى السفينتين في بحر عمان كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل بالمملكة، إلى سنغافورة.

وأكدت البحرية الأمريكية، الخميس، أن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة “فرونت ألتير”، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، بينما نقلت صحيفة نرويجية عن “شركة فرونت لاين” تأكيدها بأن الناقلة “فرونت ألتير” مشتعلة في خليج عمان.

وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: “تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان”.

ويأتي ذلك فيما قال وزير التجارة الياباني: “تلقيت تقريراً عن تعرُّض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز.

وقالت 4 مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت وكالة “رويترز” عن صحيفة “تريد ويندز”، المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة “فرونت لاين” النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها “فرنت ألتير”، بينما الناقلة الثانية اسمها “كوكوكا كاريدغس” وترفع علم بنما، بحسب وكالة “رويترز”.