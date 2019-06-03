إخلاء 22 شخصًا واختناق طفل في حريق عمارة سكنية بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تمكّنت فرق الدفاع المدني بالطائف من تطويق حريق اندلع في شقة بعمارة سكنية نتيجة التماس كهربائي في حي الحلقة الشرقية وإخلاء 22 شخصًا.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف : تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم الاثنين بلاغًا عن وجود حريق في منزل بحي الحلقة الشرقية بمحافظة الطائف، وتمّ تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وتابع أنه بالوصول اتضح أن الحالة عباره عن حريق في مطبخ بشقة بالدور الثاني في عمارة سكنية نتيجة التماس كهربائي، وعلى الفور تمّ إخلاء عدد ٢٢ شخصًا من سكان العمارة وإنهاء الحالة ونتج عن الحريق إصابة طفل باختناق وتلقى العلاج اللازم من قبل الهلال الأحمر وحالته مستقرة.