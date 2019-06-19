إخماد حريق القصور الرئاسية العراقية في البصرة

المواطن - متابعة

أفاد مصدر أمني عراقي الأربعاء، بأن حريقًا اندلع في القصور الرئاسية بالبصرة.

ونقلت قناة السومرية عن المصدر قوله أن “حريقًا اندلع داخل القصور الرئاسية في البصرة، ما أدّى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية”.

وأضاف المصدر أن “فِرَق الدفاع المدني حاولت إخماد الحريق”، مشيرًا إلى أنه “تمّ فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه”.

من جانبه قال مسؤول كبير في الدفاع المدني في البصرة إن أضرار الحريق كانت جسيمة حيث أتت النار على كرافانينِ في القصور الرئاسية، كانت الأضرار جسيمة في أحدهما فيما سجلت أضرار بسيطة بالكرافان الآخر.

يُذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدَّة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فِرَق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.