إدارة الاتحاد تتخذ قرارها الأول

المواطن - محمد سمعه

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قرارها بشأن تجديد عقود أو عدم التجديد لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية.

وتسعى الإدارة للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل للفريق الاتحادي؛ وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في الموسم المقبل.

6 لاعبين سيرحلون عن النمور

وقالت تقارير صحافية إن إدارة الاتحاد استقرّت على عدم تجديد عقود كل من ” ناصر الشمراني، ياسين برناوي، محمد ريمان، محمد قاسم، عمار النجار، راكان النجار”.

ولا يزال حتى الآن موقف اللاعب جمال باجندوح غامضًا؛ حيث لم تتخذ إدارة الاتحاد قرارها بعد حول تجديد عقده من عدمه.

الاتحاد يُحدد صفقته المهمة

ويُذكر أن الاتحاد سعى بقوة خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حيث تحركت إدارة النادي الجديدة في الفترة الأخيرة لحسم الصفقة بعد فوز أنمار الحائلي برئاسة العميد لمدة أربع سنوات.

يرغب المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو لاعب وسط نادي سانتوس البرازيلي.

وذكرت تقارير صحفية برازيلية أن المدرب سييرا طالب إدارة الاتحاد بسرعة التعاقد مع إيمليانو فيتشيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق للمدرب التشيلي سييرا تدريب اللاعب إيمليانو فيتشيو في ثلاثة أندية وهي “كولو كولو التشيلي، شباب أهلي دبي الإماراتي، يونيون إسبانيولا التشيلي”.