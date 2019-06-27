إدواردو مطلوب في الدوري التركي

المواطن - مروة نبيل

دخل ناد جديد في مفاوضات مع مجلس إدارة نادي الهلال من أجل الحصول على خدمات نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة fotomac التركية، أن نادي جالطة سراي مهتم بالتعاقد مع إدواردو خاصة بعد علم مسؤولي النادي التركي أن الإدارة الهلالية لا ترغب في استمرار النجم البرازيلي في صفوف الفريق الموسم الرياضي الجديد.

ونشرت الصحيفة تقريبًا عن الصفقة المرتقبة للنادي التركي، تحت عنوان: “السوبر رقم 10.. من هو كارلوس إدواردو قنبلة جالطة سراي للموسم القادم؟”، وأكدت على أن الإدارة بدأت بالفعل في التفاوض مع الهلال.

ووصفت الصحيفة التركية كارلوس إدواردو بقنبلة اللحظة الأخيرة لنادي جالطة سراي استعدادًا للمشاركة في الدوري التركي لكرة القدم، وبطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

وكشفت عن أبرز أرقام إدواردو صاحب الـ29 عامًا مع الهلال الموسم الماضي، حيث أشارت إلى أنه سجل 13 هدفًا وصنع 6 آخرين خلال 35 مباراة، موضحة أن مركزه كصانع للعب، ويستخدم القدم اليُمنى بشكل مميز أمام المرمى.

وارتبط اسم كارلوس إدواردو خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف نادي شباب الأهلي دبي، ولكن تقارير صحافية إماراتية نقلت عن وكيل أعماله رغبة اللاعب البرازيلي في البقاء ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يُذكر أن كارلوس إدواردو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 10 ملايين يورو، ويُعد من العناصر الأساسية للأزرق.