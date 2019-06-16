إزالة أكشاك وبسطات عشوائية في سودة عسير

المواطن- فهد القحطاني - أبها

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة الأكشاك والبسطات المخالفة والمشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تمّ خلال الأسبوع الماضي إزالة عدد من الأكشاك والبسطات المخالفة بالسودة، والتي تسبّبت بتشوه للمظهر العام، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

وأشار إلى أن الفِرَق المتخصصة في أمانة عسير ممثلة ببلدية السودة قد أزالت ميدانيًا عددًا من الأكشاك والبسطات المخالفة؛ وذلك لعدم توفر الاشتراطات اللازمة ووسائل السلامة.

وأردف أن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومُسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.

الجدير بالذكر فإن فريق العمل سيواصل تنفيذ مهامه وفق خطط عملية تمّ وضعها مسبقاً، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة كافة عناصر التشوه البصري بمنطقة عسير بشكل عام، والتي تأتي من ضمنها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات والحفر ورفع المخلفات.