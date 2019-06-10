إسبانيا ضد السويد .. الماتادور يتألق ويفوز بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة إسبانيا ضد السويد، التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، بفوز الماتادور بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة إسبانيا ضد السويد بشكل ضاغط من لاعبي الماتادور بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وتألق حارس المرمى روبن أولسون أمام محاولات داني باريخو، فابيان رويز، ماركو أسينسيو وإيسكو، ليُحافظ على نظافة شباكه.

وسجل رودريجو مورينو هدفًا، إلا أن الحكم لم يحتسبه بداعي وجود تسلل، لينتهي الشوط الأول من مباراة إسبانيا ضد السويد بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الماتادور ضغط وسط تراجع تام للضيوف، ونجح القائد سيرجيو راموس في تسجيل الهدف الأول في مباراة إسبانيا ضد السويد من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

واستمر ضغط الماتادور وسط استسلام من لاعبي الفريق الضيف، ليسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 84، وبعد مرور دقيقتين أحرز ميكيل أويارزابال الهدف الثالث، لتنتهي مباراة إسبانيا ضد السويد بفوز الماتادور بثلاثية نظيفة.

وتصدر المنتخب الإسباني لكرة القدم ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات يورو 2020 برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد السويد عند 7 نقاط في الوصافة.